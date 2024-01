​Loony Johnson apresenta “Mocinho”em Lisboa

Loony Johnson, sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 20 de Outubro próximo, para a apresentação do seu quarto álbum intitulado “Mocinho”.

Loony Johnson esteve num show no dia 1 deste mês, na Cidade da Praia, para apresentar o seu novo disco formado por 15 faixas musicais.

O concerto em Lisboa será a estreia do artista, nesta que é uma das mais conceituadas salas de espectáculos de Portugal, celebrando assim uma carreira com mais de duas décadas, repleta de trabalho e sucessos.

O artista escreveu na sua página na rede social, Facebook, que vai preparar o melhor show que já fez até agora, e “quero vos ver todos lá no dia 20 de Outubro. O coliseu tem que ficar pequeno para nós todos”.

Segundo uma nota do Grupo Chiado, este é um dos espectáculos mais aguardados do público que o acompanha. Este é o primeiro concerto a solo de Loony Johnson, no Coliseu, “promete ser uma verdadeira festa onde não vão faltar os ritmos característicos dos estilos musicais a que o cantor nos tem vindo a habituar: kizomba, ghetto zouk, afro beat, afro house, batuque e funaná”.

A mesma fonte indicou que do reportório vão fazer parte temas do mais recente trabalho discográfico como “ Paké” e “ Lua” mas, também, os hits que todos sabem de cor: “ L in The Air” , “ Vou Ser Teu”, “ Undi Da Ki Panha”, “ Eu Te Amo”, “ Da Kel Bu Toki” e o clássico “Homi Grandi”.

“Com um alinhamento especial e convidados de renome a anunciar brevemente, esta será uma noite com muita animação, dança e de emoções fortes. “Vai ser o melhor espectáculo até à data!”, garante.