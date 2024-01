Juventude em Marcha regressa a Cabo Verde após turnê aos EUA com “missão cumprida”

​A companhia teatral de Santo Antão Juventude em Marcha terminou, domingo, 02, uma digressão aos Estados Unidos da América (EUA) “com a noção da missão cumprida” e com um “enorme sucesso”, conforme o actor e realizador Jorge Martins.

O grupo, que em Março completou 39 anos de existência, despediu-se dos EUA com um espectáculo em Goff High School, em Pawtucket, durante o qual o elenco homenageou a comunidade emigrada naquele país com uma comédia, que espelha “a resiliência e tenacidade dos emigrantes cabo-verdianos no mundo”.

A digressão aos EUA foi, segundo Jorge Martins, líder desta companhia teatral santantonense, “um enorme sucesso” pelo “entusiasmo, alegria e emoção” que suscitou no seio dos emigrantes.

A deslocação foi marcada, além de espectáculos, ainda por visitas a instituições de cariz social e realização de workshops sobre o teatro.