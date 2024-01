Final nacional de danças urbanas “Freestyle Battle Zone” acontece no domingo

​O Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia acolhe no domingo, 09, a final nacional de danças urbanas “Freestyle Battle Zone” que contará com a participação de 12 concorrentes de diversas ilhas, no sentido de disputarem o título de campeão.

Em declarações à Inforpress, o responsável do projecto “Freestyle is the future” e professor de dança hip-hop, Rogério Rodrigues, conhecido como Roca, disse que este evento está enquadrado na comemoração do primeiro aniversário deste projecto, que se assinalou no dia 02 de Março, e também no âmbito do encerramento de um ano de batalha de dança “on style”.

Esta iniciativa, conforme Rogério Rodrigues, pretende dinamizar as danças urbanas em Cabo Verde, que permitem às pessoas poderem exprimir as suas emoções e sentimentos através da dança.

Nesta final, segundo o responsável, vão participar 12 concorrentes, sendo seis da Cidade da Praia e mais três da ilha de São Vicente e de Santo Antão.

Segundo disse, a ideia é conseguir alcançar todas as ilhas de Cabo Verde para formar dançarinos da faixa etária dos 02 aos 60 anos, com aspectos teóricos e técnicos, de diversos estilos de danças urbanas como afro-house, hip-hop, krump, popping e breaking.

A mesma fonte acrescentou ainda, que essas competições acontecem igualmente, no âmbito das actividades que este projecto tem feito nos bairros e nas comunidades denominado “procura de novos talentos”.

“Foi realizada desde do mês de março de 2022 até o final de março deste ano, muitas competições nacionais para que estes dançarinos pudessem concorrer para disputar o título de campeão no final”, adiantou.

A abertura do evento contará com a apresentação do projecto aos convidados, que segundo este responsável comporta três vertentes, nomeadamente, vertente social, vertente Frestyle estúdio e o freestyle Battle Zone, além da apresentação dos artistas.

Este evento de competição final é gratuito mediante convite.

Para adquirir é só acessar no site deste grupo www.freestylecv.com e preencher o formulário.

A final da competição de danças urbanas “Freestyle Battle Zone” foi promovido pela “Dope Moves” em parceria com várias empresas, e acontecerá a partir das 16:00, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia.

O ‘Freestyle is The Future’ é um projeto de dinamização das danças urbanas 100 % nacionais, composto por aulas, workshops, espetáculos, battles e muito mais.

Para participar destas danças urbanas denominado “Freestyle Battle Zone” os interessados devem inscrever-se para a “batalha” com diferentes estilos de danças, sem deixar de lado as tradicionais, através do site freestylecv.com e nas redes sociais, como instagram e do facebook do grupo freestyleisthefuture.