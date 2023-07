​Trinta e dois artistas nomeados para a XVII edição dos Cabo Verde Music Awards

A XII edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece a 3 de Junho, sob o lema “O Futuro é Agora”, conta com trinta e dois artistas nomeados. Djodje e Fattú Djakité lideram a lista com 4 nomeações cada.

Os nomeados foram conhecidos na Gala que aconteceu na noite de ontem, em Brockton, na Nelson Auditorium da Brockton High School, que contou com vários artistas cabo-verdianos, muitos deles já nomeados ou premiados nos CVMA.

A lista de Nomeados resulta da votação dos membros da Academia CVMA. Uma lista de mais de 350 músicas lançadas em 2022, por aproximadamente 300 artistas.

Além de Djodje e Fattú Djakité, que lideram a lista com 4 nomeações cada, Gil Semedo, Hélio Batalha, Jennifer Solidade, Loony Jonhson, Lucibela e Natch são destaques com 3 nomeações cada.

Dezessete categorias estão a concurso, com 3 nomeados cada, à excepção das categorias Álbum do Ano, Intérprete Feminina do Ano, Intérprete Masculino do Ano, Música Popular do Ano e Música do Ano que contemplam 4 nomeados.

As categorias Revelação do Ano, Artista em Palco do Ano e Música Popular do Ano serão submetidas à votação do público, sendo as duas primeiras de votação parcial, através da média entre os votos do júri e os votos do público.

A Música Popular do Ano é inteiramente votada pelo público. As votações do público começam dia 17 de Abril no site dos CVMA.

A Gala de apresentação dos nomeados foi apresentada por Dj Pensador e Sandra Andrade e contou com as actuações de Dj Larry Love, Dj Brazão, Nito, Vargas Monteiro, Djedje, Rapaz 100 Juiz, Assol Garcia, Zerui Depina e Garry.

Além dos momentos musicais e da apresentação dos nomeados, foi também feita uma sentida homenagem a Valdir Alves, conhecido jornalista, comunicador, activista cultural e um membro muito activo dos Cabo Verde Music Awards na Diáspora.

Lista dos nomeados:

Música do ano

Djodje - “Ave”

Gil Semedo feat. Calema, Soraia Ramos, Mito Kaskas - “Gostu Sabi”

Jenifer Solidade – “Ginga da Boa”

Soraia Ramos, “BKBN (Bu Ka Bali Nada)”

Album do ano

Fattú Djakité- “Praia Bissau”

Garry- “Novo Ciclo”

Loony Johnson- “Mocinho”

Lucibela- “Amdjer”

Música popular do ano

Garry – “Flam si ta da”

Hélio Batalha ft. Sónia Sousa – “Dexam Bua”

Neyna- “Akanadja”

Trakinuz- “Judite”

Intérprete feminina do ano

Fattú Djakité- “Kumaké”

Lucibela- “Txe Txu Fla”

Nenny- “Mar Azul”

Sandra Horta- “Amor Amor Amor”

Intérprete masculino do ano

Dieg - “Domani”

Djodje – “Ave”

Lisandro Cuxi – “Karma”

Natch- “Diabo Ca Ta Morre”

Morna do ano

Jennifer Solidade - "Lua"

Natch-"Stória d'Nhá Vida"

Sandra Horta - "Carta de um Contratado"

Funaná do ano

Fidjus Di Codé Di Dona- “Odju na Mi”

Lippe Monteiro ft. Zé Espanhol, Lejemea & Fidjus di Codé di Dona – “Ta duem”

Tony Barros feat Ferro Gaita- “Fladu Fla”

Coladeira do ano

Constantino Cardoso “Frete D´ininga”

Jennifer Solidade “Ginga da Boa”

Lucibela- “Ander Ka Bitche”

Música tradicional do ano

Fattú Djakité- “Caminhu Longi”

Freirianas Guerreiras- “Sem Maltrata Kumpanhero”

Loony Johnson feat. Princezito – “Lebam Ku Bo”

Kizomba do ano

Lisandro Cuxi “Karma”

Ruben Teixeira “Kriola”

Tony Fika feat Garry “Nca Ta SKeci Di Bo”

Hip hop do ano

Loreta kba feat. Neyna & Princezito- “Txabeta di Mundo”

Mark Delman feat Loreta Kba- “Bem di Nada”

PCC ft Kandengue- “Mundo”

Afrobeat/Afropop/Afrohouse do ano

Hélio Batalha feat. Sónia Sousa - “Dexam Bua”

Nenny - “Mar Azul”

Soraia Ramos - “BKBN (Bu Ka Bali Nada)”

Colaboração do ano

Gil Semedo feat. Calema, Soraia Ramos, Mito Kaskas- “Gostu Sabi”

Hélio Batalha feat. Sónia Sousa- “Dexam Bua”

Loony Johnson X Djodje- “Paké”

Outros ritmos do ano

Dieg “Domani”

Fattu Djakité – “Kumakè”

Gil Semedo feat. Calema, Soraia Ramos, Mito Kaskas- “Gostu Sabi”

Videoclipe do ano

Batchart feat Kiddye Bonz- “Pá Riba Des”

Djodje- “Ave”

Kady feat Dino d'Santiago – “Djuntu”

Artista em palco do ano

Dino d'Santiago

Djodje

MC Acondize

Artista revelação do ano

Aline Frederico - “Bo Ta Completame”

Natch - “Storia d'nha Vida”

Sónia Sousa- “Dexam Bua”