Coordenadora destaca “trabalho importante” da família na aproximação da criança a leitura

​A coordenadora do Plano Nacional de Leitura (PNLCV), Odete Almeida, considerou hoje, a propósito da comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil, ser “importante” o trabalho da família na aproximação da criança ao livro e à leitura.

Em declarações à imprensa, no âmbito de uma actividade concretizada pela Biblioteca Nacional, através do PNLCV, a responsável explicou que o evento se encaixa no Dia Internacional do Livro Infantil, assinalado a 02 de Abril.

“Pretendemos fazer um piquenique com as crianças, a actividade começa aqui com a projeção de uma obra intitulada ‘um bolo para o lanche’, depois iremos lá fora falar sobre a obra”, precisou, ajuntando que de seguida a intenção é fazer uma experiência de ciência, através da confecção de um bolo na caneca.

Isto relacionado, precisamente, conforme acrescentou, com a leitura e a interpretação daquilo que leram.

Odete Almeida realçou a importância deste tipo de actividades na aproximação da criança ao livro e a leitura, para quem torna-se “muito complicado” quando estas não têm ninguém em casa que os deixem aproximar-se do livro.

“Como disse, o livro compete com as tecnologias, portanto, tem que haver por trás alguém que sensibilize a criança para a leitura. Por isso que o trabalho em família é muito importante”, observou.

Segundo argumentou ainda a coordenadora do Plano Nacional da Leitura, não havendo em família ou paralelamente à família o trabalho da biblioteca pública, neste caso tem que ser no sentido de caminhar a criança aproximando-a do livro, e, assim, contribuir para a promoção de leitores.

“Nós não conseguimos competir com as tecnologias, mas vamos tentar não deixar o livro para trás, muito mais não seja com actividades mais motivantes ou motivadoras que apelem a outros sentidos e não apenas a leitura, mas o livro tem que permitir a envolvência das crianças”, concluiu.