Luso-cabo-verdiana Carmen Souza apresenta novo álbum hoje no Museu do Oriente em Lisboa

​A artista luso-cabo-verdiana Carmen Souza actua hoje no Museu do Orienete, da Fundação Oriente, em Lisboa, para apresentar o seu mais recente álbum “Interconnectedness”, depois de, em Portugal, ter já passado por Covilhã e Setúbal.

A artista luso-cabo-verdiana Carmen Souza actua hoje no Museu do Orienete, da Fundação Oriente, em Lisboa, para apresentar o seu mais recente álbum “Interconnectedness”, depois de, em Portugal, ter já passado por Covilhã e Setúbal.

O concerto marcado para as 19:30 (17:30 em Cabo Verde) marca oficialmente o lançamento do álbum “Interconnectedness”, disco que foi trabalhado com compositor e produtor que trabalha com a artista há muito tempo, Theo Pascal.

A cantora e compositora é presença regular nos festivais de jazz e “world music” em todo o mundo e o seu disco anterior, “The Silver Messengers” (2019), foi amplamente elogiado pela crítica especializada, com destaque para a revista norte-americana “Downbeat Magazine” ou a britânica “Songlines Magazine”.

De acordo com a organização, a artista nascida em Lisboa é uma das vozes de jazz europeias mais requisitadas e este seu décimo trabalho discográfico “expõe as vulnerabilidades trazidas pela pandemia” e a forma como todos estão “interconectados”.

Conforme a mesma fonte, para a artista, este último álbum “é o resultado de tudo o que aconteceu” consigo nos últimos quatro anos e com o mundo nos últimos dois, sendo que os dez temas que compõem o disco, “a voz jazzística e singular de Carmen Souza está imersa em melodias refinadas, cruzando as linhas do jazz com as sonoridades tradicionais de Cabo Verde”.

O seu primeiro disco, “Ess ê nha Cabo Verde”, chegou em 2005 e desde então lançou múltiplos álbuns, incluindo “Verdade”, “Protegid”, “Kachupada”, “Epistola”, “Creology” e “The Silver Messengers”.

Em Portugal, já actuou no Teatro Municipal de Covilhã no dia 11 de Fevereiro e no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, no dia 18 de Fevereiro.

Em Portugal, também vai participar no Festival de Jazz, em Ovar, no dia 20 de Abril, em Aveiro a 05 de Maio e no Festival Mea Jazz & Blues, na Mealhada, no dia 30 de Junho.

No dia 24 de Janeiro, Carmen Souza actuou no primeiro dia do Festival “Au Fil des Voix” que decorreu até hoje, 11 de Fevereiro, em Paris, França, num palco que teve também a actuação dos cabo-verdianos Mário Lúcio & Os Kriols e Lucibela.