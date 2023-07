​IV edição da Mostra de Dança terá 30 grupos da Praia

A IV edição da Mostra de Dança acontece no dia 8 de Abril, na Cidade da Praia e irá juntar num só palco cerca de 30 grupos de dança da capital do país e terá uma participação especial da bailarina Noelisa Santos, da ilha de São Vicente. A programação do evento foi apresentada esta sexta-feira, numa conferência de imprensa.

Organizado pela Associação Cultural Black Disobedience, o evento reuniu vários grupos de dança, num só evento, para dinamizar essa arte. Segundo o Presidente da Associação Cultural Black Disobedience, Kennart Pontes, a Mostra de Dança é evento tem como objetivo acontecer anualmente no mês Abril, mês da dança, para celebrar a data. “O nosso objetivo é trazer todos os grupos activos da Cidade da Praia, para mostrar os seus talentos”. A primeira edição da Mostra de Dança, conforme a organização aconteceu no ano 2013, e na 4ª edição haverá algo diferente para mostrar para a Praia que temos talentos e bailarinos. "Começámos este projecto desde 2013, onde tivemos participação de vários grupos até de bailarinos internacionais”. A organização quer com a Mostra de Dança incentivar os jovens a se engajar no mundo da dança, “porque a dança faz parte da cultura e nós temos que saber valorizar a nossa cultura, por isso temos que pegar naquilo que temos de essencial para mostrar”. Outro objetivo do evento, de acordo com a organização, é mostrar ao país os nossos bailarinos e talentos escondidos que temos, e que precisam ser descobertos. “Vamos contar com a participação de vários grupos, mas Afrohouse será o destaque, porque notamos que muitos grupos estão a ir para o afrohouse e poucos para o tradicional”, aponta. Conforme indicou, a IV Mostra de Dança terá a participação de grupos conhecidos no mundo da dança com uma carreira já consolidada, "também grupos novos, solistas e duplas. No total o evento contará com cerca de 30 grupos de dança que abrange diferentes ritmos musicais". A Associação Cultural Black Disobedience é formada por um grupo de jovens que pretende expandir a cultura. "Foi criado para trazer jovens e mostrar ao público o poder dos jovens na cultura e o que podemos fazer não só na dança, mas também nas outras artes. Motivar e fazer com que os jovens se aproximem mais da cultura e afastar de tudo aquilo que não é bom para nossa sociedade, são outros objetivos da associação".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.