​Espectáculos de Elida Almeida na Praia e no Mindelo adiados para mês de Maio

Os dois espectáculos da cantora Elida Almeida agendados para final deste mês, na Praia e no Mindelo, para a apresentação do seu novo disco “Di Lonji”, foram adiados para o mês de Maio. Informação avançada pela Sigui Sabura, na sua página na rede social, Facebook.

Segundo a mesma fonte, os eventos foram adiados por questões logísticas, porque “queremos garantir a todos uma experiência inesquecível”.

Com esse adiamento, o show na Praia está agendado para o dia 12 de Maio e no Mindelo no dia 13. Já em Santo Antão, o concerto da cantora será no dia 6 de Abril.

Elida Almeida já apresentou o seu novo álbum na França, Eslovénia e em Portugal.

Composto por 14 temas, o disco foi gravado entre Cabo Verde, Portugal e Estados Unidos e misturado e masterizado em Paris e conta com a direcção artística de Djô da Silva, produção e arranjos de Hernani Almeida e Momo Wang.

Ao longo deste trabalho, pode ouvir-se sonoridades bem características do universo de Elida Almeida, como o batuque tradicional, ao não tradicional na linha do Blues, ao Tabanka, ao Kola Samba, que aos poucos se torna um ritmo latino, numa união que fortalece a relação da música de Cabo Verde com a música latina, até aos elementos electrónicos, para além de Elida ainda revisitar o repertório dos Bulimundo, ao regravar um tema que cresceu a ouvir “Dimingu Denxo”.

Depois de “Ora doci, ora margos” sucederam-se mais dois álbuns de originais: “Kebrada” (2017) e “Gerasonobu” (2020).

Oito anos depois da sua estreia, Elida Almeida faz o balanço de todo este seu percurso, onde já chegou, assim baptiza o seu quarto álbum: “Di Lonji”.