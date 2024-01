Manuel Furtado Pereira lança livro de poesia intitulado “Mulher para este tempo”

​O escritor Manuel Furtado Pereira tem já disponível no mercado sua quarta obra intitulada “Mulher para este tempo”, uma homenagem às mulheres cabo-verdianas, especialmente a duas mulheres que têm deixado “marcas indeléveis” na vida das santa-catarinenses.

“Este livro é fruto de um trabalho que tem para mim um significado especial e que me coloca no dever de fazer uma homenagem à vida, à senhora presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jassira Monteiro, a sua ascensão a presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina é a ascensão de todas as mulheres”, avançou autor da obra, cujo lançamento aconteceu esta quarta-feira, em Assomada.

A obra conforme precisou, homenageia igualmente a sua tia Ivone Fortes, uma mãe, educadora, politóloga, conselheira e, acima de tudo, “uma excelente líder” que, através de suas acções, criam legados que “inspiram” outras mulheres a sonharem mais.

“O foco, nesta obra, Mulher para este tempo, é a mulher. O lado feminino de quem somos. Uma metade melhor, mais pura, mais lutadora. Um arquétipo que nos guia e nos impele a mudar”, lê-se, por outro lado, na sinopse da obra.

De acordo com a mesma fonte, o mundo implora por mulheres nobres, mulheres que têm a coragem moral de decidir-se em favor da verdade para este tempo, mulheres musculadas, dotadas de tacto, perceção, boas aptidões, e que darão líderes bem-sucedidas em levantar a bandeira da honestidade e lealdade na condução de um destino comum, a felicidade.

Manuel Furtado Pereira nasceu em Ribeira da Barca, concelho e freguesia de Santa Catarina, licenciou em Serviço Social e Políticas Públicas, pela Universidade de Santiago, mestre em Ética e Filosofia Política pela Universidade de Cabo Verde (UniCV), investigador e assessor académico.

Poeta e escritor, o autor conta agora com quatro obras editadas, duas na língua materna “Dimokrasia kabu-verdianu na rota ki povu ta vota y pulítikus ta rota”, 2020, e “Letratu dún jerason, stratu i gloria d´un nason”, 2022, e uma na língua portuguesa “Persistência de um povo anémico, resiliência em tempo pandémico”, 2022.

O escritor tem no seu repertório várias obras poéticas inéditas, escritas na língua crioula e portuguesa.

Manuel Furtado Pereira tem em carteira mais duas obras para apresentar aos leitores, “Mudansa na tenpu e Kanpu di konsentrason: storia inkumun, mimoria kumun”.