​Elly Paris lança novo single “Sabi”

A artista Elly Paris lança esta quinta-feira, 30, o seu segundo single intitulado “Sabi” nas plataformas digitais. O novo single surgiu depois de “Xpia Bô Oia”, divulgado em 2022 com chancela da Harmonia.

Segundo uma nota da Harmonia, “Sabi” remete para uma história de amor platónico em que o amado não presta qualquer atenção às alusões da apaixonada e tem plena consciência com vaidade dos seus atributos físicos e intelectuais, o que ainda assim a deixa rendida e a faz continuar a propor uma aventura.

O tema, de acordo com o mesmo documento, resulta de uma experiência entre a artista e o beatmaker Afro16aRr, no La Villa Estúdio, aquando da sua passagem pelo Mindelo para a residência artística realizada pela Harmonia no mês de Setembro do ano passado.

“Este novo tema da artista, é uma cocriação com o beatmaker Afro16aRr, demarcada pelas sonoridades e pela letra. Com uma comunicação ainda que um tanto limitada devido às diferenças de idiomas, em que a música fala por si própria”, indica.

Com o beat em mãos, a mesma fonte explicou que Elly Paris, por sua vez sentiu que se tratava de uma possível união, e assim, com a melodia foram trilhando caminhos e aos poucos , mesmo que o beatmaker não entendesse nada da letra em criolo, foram sentindo a consonância e assim chegaram ao resultado desejado.

O single vem acompanhado do videoclipe em que o processo criativo passa pela própria artista e pelo videomaker e juntos conceberam a ideia tendo em conta a história relatada. Daí a decisão propositada ao estilo cabaret apresentado no videoclipe.