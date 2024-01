Eis os nomeados para os Prémios Internacionais da Música Portuguesa 2023

Artistas de noves países estão nomeados para 11.ª edição dos Prémios Internacionais de Música Portuguesa (IPMA, na sigla em inglês), agendada para 20 de Maio na cidade norte-americana de Providence.

Portugal domina a maioria das categorias em disputa, como é o caso de "Videoclipe Musical do Ano" ou "Fado", que contam apenas artistas portugueses, mas países como Cabo Verde e Estados Unidos da América (EUA) também estão em competição.

Na categoria de "Fado" concorre Mário Lundum (Portugal), Marcelo (Portugal), Filipa Biscaia (Portugal) e César Matoso (Portugal); e em "Rock" competem seBENTA (Portugal), BAND, Inc. (EUA), VAXXO (Canadá) e Nuno&the End (Alemanha).

Os The Black Mamba (Portugal), Lyia Meta (Malásia), Marcy Brown (Holanda), Alyssa Raine (USA), Rita Rocha (Portugal) e Cinde (Canada) estão nomeados para a categoria "Pop" e Catraia (Portugal), Tomás (Portugal), Safira (Portugal) e Joey Medeiros (USA) na categoria "Música Popular".

Nebuchadnezzar Group (Portugal), GizmoMusix (Canada), Jâca (USA); e Hélder Bruno (Portugal) concorrem na categoria "Instrumental"; e Elly Paris (EUA), Cremilda Medina (Cabo Verde), Hélder Bruno (Portugal), e Hilar (Cabo Verde) na categoria de "World Music".

"Come Ride With Me" - The Redbeds, realizado por Bruno Soares (Portugal), "Sweet Amsterdam" - The Black Mamba, realizado por Arlindo Camacho (Portugal), "Desabafo" - Gama, realizado por Victor Passos (Portugal) e "Gato Preto" - Diogo Pinto, com realização de Ricardo Bernardino (Portugal) disputam o "Videoclipe Musical do Ano".

Já na categoria "Tradicional", Portugal terá três nomes em disputa: Equinocio, Arrefole e Diogo Picão, e os EUA terão Joey Medeiros.

Em "Dança/Rap/Hip-Hop" concorrem SirAiva (Portugal), Tom GVNG (França), Denise (Portugal) e Beka (África Do Sul).

Para melhor "Canção do Ano", o júri terá de escolher entre "Encontro de Amigos (ft. Salvador Sobral)", de Diogo Picão (Portugal), "O Sol Brilha", de Richfellaz (Portugal), "Ruined Myself" by BAND, Inc. (EUA), e "O Biltre (ft. Paulo de Carvalho)", de Carlos Leitão (Portugal).

Além disso, um prémio de 2.000 dólares (1.852 euros) será atribuído ao vencedor do "Novo Talento" dos IPMA, categoria que será disputada por Keiyana Marie Trinidad, dos EUA, e Rafaella, de Portugal.

A única categoria votada pelo público no 'site' dos IPMA será o "People's Choice Award" (Escolha do Público), cuja votação deve começar na próxima semana.

A cerimónia de entrega dos prémios acontecerá em 20 de Maio, no Centro de Artes Performativas de Providence, e contará com actuações de artistas como Marisa Liz, Diogo Piçarra, Pedro Abrunhosa, José Cid ou Dulce Pontes.

A gala será apresentada pela actriz Daniela Ruah e pelo apresentador Ricardo Farias.