​Acácia Maior lança álbum “Cimbron Celeste”

O coletivo musical Acácia Maior, formado pelos jovens artistas cabo-verdianos Henrique Silva e Luís Firmino, acaba de lançar seu primeiro álbum intitulado "Cimbron Celeste".

Composto por dez faixas musicais, o álbum é uma viagem sem fronteiras deste colectivo, que faz a fusão entre vários estilos musicais.

O álbum, de acordo com um comunicado da banda é uma homenagem, e um retrato musical de uma natureza insular muito peculiar.

“Acácia Maior, é uma celebração da vida e por isso a escolha do nome para este álbum ser também o de uma árvore cabo-verdiana remetendo para as origens deste colectivo”, indica a mesma fonte.

A banda informou que na sonoridade e nas letras que compõem este disco, encontram-se as cores de Cabo Verde e não só. “Cimbron Celeste é uma viagem de dois anos e meio contada ao longo de dez músicas onde são explorados vários ritmos e expressões do folclore cabo-verdiano juntamente com diferentes estéticos musicais internacionais”.

“Foi no conforto do lar que Acácia Maior encontrou inspiração para a produção e concretização deste disco. Agora, e debaixo da sombra da constelação que compõem este colectivo, nasce esta nova árvore celestial pronta para se estender ao universo fora”, acrescenta.

O single “Speransa” lançado em Janeiro deste ano, é um dos temas que compõem este álbum.