​Sandra Horta realiza concerto na Assembleia Nacional

A artista Sandra Horta realiza no próximo dia 6 de Abril de 2023, um concerto na Assembleia Nacional, intitulado “Cantos, enCantos e reCantos”. O espectáculo contará com a participação especial do músico Tito Paris.

Enquadrado na celebração do Dia Internacional da Terra, assinalado a 22 de Abril, o concerto associa-se à causa da defesa e protecção do meio ambiente e do planeta. Pretende-se aliar a arte e a educação como forma de motivar e sensibilizar para o tema. O concerto que vai percorrer a diferentes sonoridades, produtores e compositores, pretende explorar o universo artístico da artista, do seu repertório às suas influências, incluindo momentos culturais diversos, alguns intimistas e outros elaborados, a partir de uma harmoniosa conjugação entre as várias componentes do concerto e algumas surpresas. O repertório será composto por temas que têm feito parte do percurso musical da artista e não só, suportado pela banda que a tem acompanhado constituída por Khaly Angel, Enos David, Héber Pires e Bruno Lima. Sandra Horta é uma artista natural da ilha de Santiago, que, através da sua voz e interpretações, representa Cabo Verde em cores do mundo. Mornas, coladeiras, batuques e funanás são coloridos com jazz, afro, flamenco ou MPB. Iniciou o percurso musical ainda na infância quando frequentou aulas de canto e flauta. Após a participação em grupos musicais estudantis em Coimbra, onde se formou em Engenharia Informática, participou em vários projectos e concertos de conceituados artistas em diversos países, tendo iniciado com um concerto na Assembleia Nacional a convite de Tito Paris. Nos últimos anos, lançou diversos temas, entre os quais Seca, Talvez, Wake up Now, Amor Amor Amor, Carta di Contratado e Dispidida. Após a participação em diversos eventos, dará o seu primeiro concerto a solo na Cidade da Praia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.