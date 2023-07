​Fattú Djakite apresenta álbum “Praia-Bissau” na Praia

A cantora Fattú Djakite, apresenta o seu mais primeiro álbum – “Praia-Bissau “, no dia 29 deste mês, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, num espectáculo intimista que contará com a produção da “5th Stage Sessions”.

Segundo a mesma fonte, o espectáculo será uma amálgama moldável de sonoridades musicais, culturais, e sobretudo de música (vi)vida.

“Do repertório, de imediato ressalta dois enormes temas de dois dos maiores compositores da música Africana - José Carlos Schwarz e o tema: “Ke Ki Mininu Na Tchora” e Zeze di Nha Reinalda e o enorme “Teris ka pexi pa xinti txeru”. Fattú fez leitura própria e vestiu os temas com instrumentação diferenciada”, cita.

Conforme indicou a Insulada, o disco “Praia – Bissau”, é uma interessante simbiose proposta pelo repertório escolhido: a música da Guiné - Bissau e de Cabo Verde numa só linha...num Praia-Bissau preciso e precioso.

Há ainda temas no musical-crioulo de Bissau como “Kumake” – um dos singles do álbum ou “Guiné” – que canta o país das raízes de Fattú. O crioulo de Cabo Verde é cantado em beleza e coragem como no tema “Minina d`Oru” ou a intensidade de “Kaminhu Lonji”.

“Instrumentações variadas que vão das percussões brasileiras as sonoridades das cordas típicas do violão de aço, ouvimos sonoridades musicais das ilhas, o Gumbe, Salsa,Samba , ambientes que que nos levam a sonoridade flamenca, trabalhos de cordas que se misturam com cuícas do Brasil , tudo envolvido em África”, aponta.

O álbum foi lançado pela label brasileira Maianga e conta com a participação do Emicida e ainda de realçar os desenhos que decoram artisticamente o booklet do CD, feitos por Fattú.