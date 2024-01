​9ª Edição do AME 2023 terá 26 actuações

A 9ª edição do Atlantic Music Expo de Cabo Verde (AME), agendada para os dias 10 a 13 de Abril, na Cidade da Praia, terá 26 actuações de 15 artistas de nacionalidades diferentes. O evento está orçado em 18500 contos.

A organização fez hoje, 24, a apresentação da programação oficial e anunciou os nomes dos artistas já confirmados, numa conferência de imprensa.

Segundo o director geral do AME, Augusto Veiga, na edição deste ano vão haver 26 actuações, incluindo a abertura. A abertura vai acontecer no Auditório Nacional e será um espectáculo curto dedicado aos sons tradicionais de Cabo Verde como kola San Jon, tabanca, morna, coladeira, funaná e batuco.

“A abertura será uma história da música de Cabo Verde, onde vamos ter diversos estilos musicais num só espectáculo. Vamos ter um espectáculo que vai versar diferentes musicalidades nacionais e depois vamos dar sequência aos outros três dias do evento que vamos ter aqui no Palácio da Cultura Ildo Lobo, onde teremos a centralidade para as conferências, os workshops, os One to One Mettings”.

À semelhança das outras edições haverá feira com stands, na Praça Alexandre Albuquerque, e “vamos dividir as actuações por dois palcos, sendo uma na Rua Pedonal e outro na Praça Luís de Camões. Os artistas para este ano foram seleccionados por um júri internacional formado por cinco profissionais de diversas nacionalidades".

Augusto Veiga anunciou que, para além das actuações vão realizar-se três conferências, dois workshops . “A nível das conferências e workshops tentamos trazer os temas que achamos que são mais importantes, para os nossos artistas, agentes, managers ou pessoas que trabalham a volta da música e da cultura para lhes dar mais informação e mais preparação, para estarem preparados para este nosso mundo da música a nível mundial”.

“Vamos ter profissionais de todo o mundo em Cabo Verde, de diversos países, e queremos que eles estejam preparados para o mundo e para a troca de experiência e para a internacionalização das suas careiras”.

A primeira conferência será na terça-feira, 11, e conforme indicou será uma preparação dos artistas como forma de ajudá-los a prepararem as suas biografias e tudo aquilo que precisam para estarem preparados, para terem um portfólio para apresentar no futuro.

Ainda faz parte da programação do AME, a exibição do filme sobre Cesária Évora, que de acordo com Augusto Veiga será uma homenagem à artista. “Vamos passar o filme sobre a Cesária Évora, vamos ter cá a presença da realizadora. Vai ser uma homenagem que vamos fazer a essa artista dentro do nosso evento”.

Em relação aos artistas internacionais estarão no AME: Suonno D Ajere (Itália), Leo Middea (Brasil/EUA), Kavita Shah (EUA/CV), Natalia Machins (Canárias), Cristina Clara (Portugal), Jay Lorenzo (Angola), Kandy Guida (Burkina Faso), Jessica Bongos (Nigéria), Varkocks (Eslováquia), Sonia Noor (Marrocos), DJ Bleepolar (Colombia/EUA/Canadá).

Já de Cabo Verde, vão subir ao palco a cantora Sara Alhinho, Hélio Batalha, Carlos Matos, Thairo Kosta, Ary Morais, Josslyn, CSI Ma`at`ra, Carlos G Lopes, Bertânia Almeida, Zul Alves, Bulimundo, DJ Streladuh e DJ Oleg.

O director geral do AME afirmou que estão com uma boa expectativa para esta edição, pelos feedback que estão a receber por parte dos profissionais de grandes festivais que vão marcar presença no evento. “Estamos com uma boa expectativa, inclusive estamos a receber muitas comunicações de profissionais de grandes festivais pelo mundo que vem por conta própria estar cá no AME”.

“A expectativa para este ano é muito grande. No ano passado retomamos o AME fora da sua data normal, e correu muito bem num clima de muita dificuldade mesmo financeira. Este ano, as coisas estão melhor”, frisa.