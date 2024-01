​Festival "1 Concelho 3 Ritmos” acontece este fim-de-semana

O Festival de Música Tradicional da Ilha de Santiago, "1 Concelho 3 Ritmos”, acontece este fim-de-semana, no concelho de Santa Cruz, interior de Santiago.

Segundo uma nota enviada pela Câmara Municipal de Santa Cruz, o evento é realizado anualmente, para homenagear os fazedores da cultura, particularmente dos géneros de Batuku, Funaná e Tabanka.

A mesma fonte indicou que o evento foi concebido para ser realizado no final do Março, mais precisamente nos dias 27, 28 e 29, coincidindo com importantes marcos históricos e culturais do município.

O primeiro dia, 27, Dia da Mulher Cabo-verdiana, é dedicado à Batuku, e homenageia Nha Nacia Gomi, rainha de Batuku e Finason. O certame conta sempre com grupos de todos os municípios da Ilha de Santiago.

O segundo dia, 28, destina-se ao Funaná, e homenageia figuras ligadas este género, como Carlos Alberto Martins - Katchás, considerado o rei do funaná, Sema Lopi, compositor e exímio tocador de gaita e Antão Barreto, tocador de gaita.

O terceiro e último dia, 29, dia do aniversário da criação do concelho de Santa Cruz (1971) e do falecimento de Katchás (1988), é dedicado à Tabanka.

Enquadrada neste evento, a Câmara Municipal vai proceder hoje, 23, à entrega de vestuários para grupos de tabanka e de batuku do município.