​Centrum Sete Sóis Sete Luas recebem concerto do grupo galego Luar na Lubre

Os Centrum Sete Sóis Sete Luas recebem a partir desta sexta-feira, 24, e até 1 de Abril, concertos do grupo galego Luar na Lubre. Os concertos vão acontecer de forma descentralizada na ilha da Brava, no Fogo, no Tarrafal de Santiago, na Ribeira Grande de Santo Antão. Está também previsto um concerto na Presidência da República, cidade da Praia.

O primeiro concerto acontece esta sexta-feira, 24, no Centrum Sete Sóis Sete Luas - São Filipe (Fogo) e o domingo, 26, Luar na Lubre vai actuar na praça Eugénio Tavares – Nova Sintra (Brava).

Na próxima terça-feira, 28, será a vez da Presidência da República receber o concerto do grupo galego. Segue-se, no dia 30 deste mês, o Mercado de Artesanato e Cultura - Tarrafal (Santiago) e, por fim, no dia 1 de Abril, o grupo dará um concerto no Centrum Sete Sóis Sete Luas - Ribeira Grande (Santo Antão).

Formado por nove músicos, Luar Na Lubre apresentará um repertório inspirado nas histórias e lendas dos peregrinos que percorreram os famosos caminhos, que conduzem à cidade santa de Santiago de Compostela.

Segundo uma nota da organização do Sete Sóis Sete Luas, o concerto vai acontecer graças ao apoio da Xunta de Galicia e do Xacobeo (o ano santo de Santiago de Compostela), com a parceria da Presidência da República de Cabo Verde e das Câmaras Municipais da Brava, Ribeira Grande, São Filipe e Tarrafal.

Luar Na Lubre, conforme a mesma nota, é um dos grupos de música folclórica mais destacados da Galiza e com grande repercussão na Espanha e na Europa, apresentará o seu trabalho “Vieiras e vieiros, histórias de peregrinos”, um álbum que integra o repertório artístico, cultural e natural do “Caminho de Santiago”, através das histórias e lendas dos peregrinos que percorreram os diferentes caminhos que conduziam à cidade espanhola de Santiago de Compostela.

A mesma fonte indicou que nos seus 37 anos de carreira musical, o grupo galego Luar na Lubre (Espanha) vendeu mais de 350 mil discos, recebeu dois discos de ouro e realizou mais de dois mil concertos em mais de 40 países, onde participou em importantes festivais de música folk, colaborando com grandes figuras da música mundial como Mike Oldfield, The Waterboys, The Corrs, Bob Geldof e na Espanha com Víctor Manuel, Miguel Ríos, Luz Casal, Ismael Serrano.