​AME 2023: Programação e artistas confirmados serão conhecida esta sexta-feira

A organização do Atlantic Music Expo de Cabo Verde – AME apresenta esta sexta-feira, 24, a programação oficial e os nomes dos artistas já confirmados para a 9ª edição do evento, que está agendada para os dias 10 a 13 de Abril, na Cidade da Praia.

A realização do AME é feita juntamente com a retoma do Kriol Jazz Festival, e para a organização representa esperança para o sector da música e o renascer dos grandes eventos culturais, que têm impacto positivo quer para a economia local como para a nacional.

O Atlantic Music Expo de Cabo Verde – AME, mercado da música mundial do oceano atlântico e único na região africana, é um marco musical e cultural de Cabo Verde.

No regresso para a sua 9ª edição, neste ano de 2023, no seu mês habitual de realização, Abril, o AME 2023 irá contar com a presença de vários artistas, nacionais e internacionais.

Recorde-se que o AME é realizado desde 2013, e por este mercado da música já passaram mais de 300 actuações de artistas e bandas em showcases e daycases, mais de 700 profissionais nacionais e internacionais da área da música que participaram em conferências, workshops, b2bs e mais de 500 expositores, de Cabo Verde e países de outros continentes, que marcaram presença na feira profissional, .

O Atlantic Music Expo-AME é, desde 2018, gerido pela Associação Cabo Verde Cultural, que agrega 10 empresas de produção das diferentes ilhas de Cabo Verde. A Associação foi criada pelas empresas que já prestavam serviço ao AME desde 2013, com o propósito de gerir o evento e não deixar perder a dinâmica cultural e económica que o certame traz à cidade da Praia e ao país.