Zenaida Alfama distinguida com Prémio Mérito Teatral 2023

Neste ano em que a actriz completa 25 anos de carreira, e no âmbito de Março mês do teatro e da mulher, Mindelact distingue Zenaida Alfama, personalidade de peso do teatro.

A actriz Zenaida Alfama é distinguida pelo seu contributo em prol da dinamização das artes cénicas cabo-verdianas, escreve a Associação Artística e Cultural Mindelact, numa publicação na rede social Facebook.

Esta é uma das decisões que saíram da assembleia-geral do Mindelact, que também aprovou as contas de 2022, afirmou à imprensa o presidente deste órgão, José Pedro Bettencourt.

“Como todos os anos, Mindelact escolhe uma pessoa ou uma instituição para propor que seja galardoada. Este ano foi proposto o nome de Zenaida Alfama, que foi votado por unanimidade”, explicou José Pedro Bettencourt. A actriz está com o Mindelact desde sempre e é bom reconhecer quando as pessoas fazem este tipo de trabalho, acrescentou.

“Ela tem feito um trabalho muito bom como elemento da direcção do Mindelact, no teatro e também como contadora de histórias e tem tido um papel muito importante na sociedade. Ela tem dirigido a área financeira do Mindelact e feito um esforço bastante grande na resolução de problemas que temos tido”, referiu ainda.

A actriz completa, este ano, 25 anos de carreira e é uma das personalidades mais importantes das artes cénicas em Cabo Verde, com actuações em vários espetáculos e filmes. É membro integrante das companhias Morabeza Teatro e do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo (CTCCPM) e faz parte da direcção da Associação Mindelact.

Para a galardoada, ver o seu nome proposto foi uma surpresa, mas também algo que a encheu de satisfação porque vem reconhecer o trabalho que tem feito desde há quase 25 anos.

“Foi uma surpresa porque até uns anos atrás eu dizia que nós da direcção tínhamos de nos conter para não premiar os membros da direcção. Mas, tudo veio no seu momento certo, foi uma alegria e a forma como as pessoas que estavam na assembleia reagiram foi especial”, declarou a actriz.

O Prémio de Mérito Teatral de 2023 será entregue a 27 de Março, Dia Mundial do Teatro. O galardão foi criado em 1999 pela Associação Mindelact para anualmente homenagear um grupo de teatro, particulares, empresas ou instituições públicas ou privadas que se destaquem pelo apoio e contribuição para o desenvolvimento das artes cénicas em Cabo Verde.

Durante a assembleia-geral, foi explicado aos participantes o desenrolar do projecto Tripé, que é uma colaboração artística, envolvendo associações artísticas e culturais de três ilhas de Cabo Verde: o Mindelact (São Vicente), o projecto Chiquinho (São Nicolau) e Raiz di Polon (cidade da Praia).

*Com Inforpress

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1111 de 15 de Março de 2023.