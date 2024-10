Praia acolhe Festival Stand up Comedy

​A capital cabo-verdiana acolhe no dia 25 de Março, pelas 20:00, o Festival Stand up Comedy para celebrar Março o mês do Teatro e da Mulher, anunciou hoje a organização.

Em declarações à Inforpress, o mentor do evento Enrique Alhinho, avançou que 14 humoristas formam o cartaz, entre eles três mulheres. O evento acontece no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Teatro. Os 14 comediantes são residentes na cidade Praia, com excepção do Youre Cabral, residente em Lisboa.

