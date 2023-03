​MCIC financia Prémio Nacional de Publicidade no valor de 600 contos

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas volta a engajar-se com o Prémio Nacional de Publicidade (PNP) ao atribuir um financiamento de 600 contos. O PNP é um evento que anualmente tem destacado os melhores trabalhos publicitários e empresas publicitárias do país.

Este financiamento acontece no âmbito da assinatura de um protocolo que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16, entre o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente e a Administradora da EME – Marketing e Eventos, Maria Martins.

Segundo Abraão Vicente, o Prémio Nacional de Publicidade já é uma marca nacional que ano após ano vem aumentando a sua qualidade conceptual, dos projectos e o engajamento das próprias empresas nacionais concorrentes.

“A maior vitória é ver que as agências estão engajadas. Isso significa que o selo PNP dá credibilidade às empresas e às marcas”, aponta.

Para o MCIC, Cabo Verde deve aproveitar o PNP para também projectar as empresas que concorrem e os produtos.

Por seu lado, a Administradora da empresa organizadora do evento agradeceu a confiança do MCIC, nesta parceria que vem desde 2016. “A concretização do PNP só tem sido possível graças aos parceiros, particularmente o MCIC como parceiro institucional”.

Maria Martins informou que o PNP 2023 aumentou significativamente o número de trabalhos em concurso, pois foram submetidos a concurso 45 trabalhos, oriundos de agências, produtoras, médias, assim como criativos a solo e universitários.

De lembrar que a gala do PNP 2023, está agendada para o dia 31 deste mês, no Hangar 7, na Cidade da Praia.