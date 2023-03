​MCIC financia Sodad – Festival d´Morna 2023 e Passeio artístico Alma das Ilhas

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) financia com 500 mil escudos a realização do Sodad – Festival d´Morna 2023 e com 200 mil escudos, a concretização do Passeio artístico Alma das Ilhas, ambas na localidade de Praia Branca, no município de Tarrafal de São Nicolau. Ao todo, o MCIC assinou um protocolo visando 700 contos com aquele município de São Nicolau.

Este financiamento acontece, graças a um protocolo que foi assinado esta quarta-feira, 15, entre o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e o presidente da Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, José Freitas. Através de uma publicação, na página do Governo, Abraão Vicente explicou que trata-se de um financiamento com valor simbólico, mas que carrega consigo o peso da promoção da Morna – Património Cultural Imaterial da Humanidade desde 2019, “o peso das composições que elevam a alma dos cabo-verdianos no país e além-fronteira, o peso dos nomes sonantes e emergentes da morna, o peso da Praia Branca onde foi instalada o primeiro Centro Interpretativo da Morna do mundo”. “O Sodad – Festival d´Morna complementa o projecto Casa da Morna na localidade de Praia Branca, em São Nicolau, um dos museus mais visitados de Cabo Verde. É o primeiro Museu Interpretativo instalado de raiz e é um dos exemplos dos centros interpretativos que estamos a instalar em outros municípios, nomeadamente Santa Cruz e Tarrafal”, aponta. Já o Passeio Artístico Alma das Ilhas em São Nicolau sublinhou que tem como propósito perenizar nomes de grandes figuras da morna em frente à Casa da Morna. “É mais uma forma de perenizarmos no tempo os grandes feitores da música e da cultura cabo-verdiana”. Conforme Abraão Vicente, o Governo tem entrado como parceiro financeiro em grandes e importantes eventos de promoção da música e da cultura do país. O Sodad – Festival d’Morna acontece, anualmente, na localidade de Praia Branca, município de Tarrafal, terra da Morna Sodad. Este ano, que será a 9ª edição deste evento que já se tornou num produto turístico, é celebrado sempre no mês do nascimento e da morte do autor da morna “Sodade” Armando Zeferino Soares

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.