A Iniciativa de Civilização Global promove o progresso da civilização humana

No mundo atual, em que países enfrentam múltiplas crises e desafios comuns no processo de busca da paz, do desenvolvimento e de explorar o caminho da modernização, a fim de lidar conjuntamente com questões globais relacionadas ao futuro e destino da humanidade é imperativo que diferentes civilizações coexistam de forma inclusiva, se comuniquem, aprendam entre si, e criem conjuntamente um futuro melhor para a humanidade.

Em 15 de março de 2023, em um diálogo de alto nível entre o Partido Comunista da China e os partidos políticos mundiais realizado em Pequim, o presidente chinês Xi Jinping fez um discurso de abertura intitulado "Caminhando juntos no caminho para a modernização", e pela primeira vez propôs uma iniciativa de civilização global, expressado na vontade da China em trabalhar com todos os países para promover a modernização com característicaspróprias, intercâmbios e aprendizado mútuo entre as civilizações globais e a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Fornecendo um plano chinês que fomenta um nível mais alto de cooperação internacional e o progresso da civilização humana.

O Presidente Xi Jinping destacou que no mundo de hoje, onde o futuro e o destino de todos os países estão intimamente ligados, diferentes civilizações podem coexistir de forma inclusiva, comunicar, aprender entre si e desempenhar um papel insubstituível na promoção do processo de modernização da sociedade e na prosperidade das civilizações. Para este fim, é proposta uma iniciativa de civilização global com quatro "defensores comuns" como conceito central.

1. Defendemos o respeito pela diversidade das civilizações. Os países precisam defender os princípios de igualdade, aprendizado mútuo, diálogo e inclusão entre as civilizações, e permitir que as trocas culturais transcendam o estranhamento, o aprendizado mútuo transcenda os confrontos e a coexistência transcenda os sentimentos de superioridade.

2. Defendemos os valores comuns da humanidade. Paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade são as aspirações comuns de todos os povos. Os países precisam manter a mente aberta para apreciar as percepções de valores por diferentes civilizações e abster-se de impor seus próprios valores ou modelos aos outros e de alimentar o confronto ideológico.

3. Defendemos a importância da herança e inovação das civilizações. Os países precisam aproveitar plenamente a relevância de suas histórias e culturas para os tempos atuais e impulsionar a transformação criativa e o desenvolvimento inovador de suas belas culturas tradicionais.

4. Defendemos intercâmbios e cooperação internacionais robustos de pessoa para pessoa. Os países precisam explorar a construção de uma rede global para o diálogo e a cooperação entre civilizações, enriquecer o conteúdo dos intercâmbios e expandir as vias de cooperação para promover a compreensão mútua e a amizade entre as pessoas de todos os países e promover conjuntamente o progresso das civilizações humanas.

Os quatro "defensores comuns" mencionados acima têm as suas próprias ênfases e se apoiam mutuamente, juntos constituem um sistema científico para promover o intercâmbio e o desenvolvimento das civilizações, dentre elas, respeitar a diversidade das mesmas é a premissa básica para promover este intercâmbio, desenvolvimento, e promoção dos valores comuns á humanidade como sendo o seu princípio fundamental visto que os intercâmbios culturais e a cooperação são um meio importante para tal. A Iniciativa de Civilização Global evidência as leis básicas de trocas e desenvolvimento de civilizações e aponta novas perspectivas de cooperação na sociedade. Esta importante iniciativa, conjuntamente com a iniciativa anterior de desenvolvimento global e a iniciativa de segurança global da China, constituem um forte apoio para a promoção da construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e refletem o pensamento geral da China na construção de um mundo de paz e prosperidade duradoura.

Uma vez apresentada a Iniciativa de Civilização Global, esta recebeu particular atenção e menções positivas da comunidade internacional. Acredita-se que a Iniciativa de Civilização Global de sabedoria chinesa contribuiu para promover a coexistência inclusiva, intercâmbios e aprendizado mútuo entre diferentes civilizações, fornecendo soluções chinesas para os problemas mais agudos e urgentes que o mundo enfrenta actualmente trazendo esperança para reduzir conflitos e confrontos bem como para promover a paz e a prosperidade mundial. Esta certamente promoverá intercâmbios e aprendizado mútuo entre civilizações bem como o progresso da civilização humana.Expressou de igual modo sua abertura em aprofundar intercâmbios e cooperação coma China e a implementação conjunta da iniciativa.

Na nova jornada, a modernização ao estilo chinês, como uma nova forma de civilização humana, tem como intuito aprender com outras civilizações ao redor do mundo e enriquecer as civilizações mundiais. Nesta nova era, a China está disposta a trabalhar com todos os países, incluindo Cabo Verde, para permitir que a iniciativa de civilização global crie raízes, floresça e dê frutos ao redor do mundo, para que a civilização humana seja mais colorida e cheia de vitalidade. Iremos trilhar o caminho da modernização de mãos dadas, promover em conjunto a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, e o progresso da civilização humana para o beneficio conjunto da sociedade.