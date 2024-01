O Desenvolvimento de alta qualidade da economia da China fornece mais e novas oportunidades para países ao redor do mundo

Em 2022, mediante situações internas e externas complexas e graves e o impacto de múltiplos fatores inesperados, o governo e o povo chinês enfrentaram dificuldades porém seguiram em frente, coordenando efetivamente a prevenção e controlo da pandemia e o desenvolvimento económico, e alcançaram resultados brilhantes que atraíram a atenção mundial.

A prevenção e o controlo ativo e eficaz contra a pandemia promoveram a recuperação contínua da economia chinesa, mostrando forte resiliência e vitalidade. O desenvolvimento de alta qualidade da economia da China tem um futuro brilhante e continuará a oferecer mais oportunidades para países ao redor do mundo.

Em primeiro lugar, a economia da China tem crescido constantemente. Em 2022, o volume económico total da China atingiu um novo patamar, com um produto interno bruto de 121 trilhões de yuans (18 trilhões de dólares norte-americanos), ocupando o segundo lugar no mundo, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, e uma taxa de crescimento mais rápida do que a maioria das principais economias, contribuindo em 36% para o crescimento económico mundial. O total de vendas no varejo de bens de consumo da China se estabilizou em cerca de 44 trilhões de yuans, dos quais as vendas no varejo online atingiram 12 trilhões de yuans, mantendo o segundo maior mercado consumidor do mundo e o maior mercado de varejo online. A China manteve seu status de maior comerciante mundial de bens por seis anos consecutivos e fez contribuições notáveis para a estabilidade da economia mundial e o desenvolvimento do comércio global.

Em segundo lugar, o desenvolvimento de alta qualidade tem melhorado constantemente. A China insiste em liderar o desenvolvimento económico de alta qualidade com novos conceitos de desenvolvimento. Em 2022, o valor agregado da fabricação de alta tecnologia aumentou 7,4% em relação ao ano anterior. O investimento na manufatura de alta tecnologia e nas indústrias de serviços de alta tecnologia aumentaram 22,2% e 12,1%, respectivamente, e o papel de liderança dos novos impulsionadores do crescimento tornou-se cada vez mais proeminente. De acordo com o último relatório de Indicadores Mundiais de Propriedade Intelectual divulgado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o número de patentes de invenções efetivas na China ocupa o primeiro lugar a nível mundial. O desenvolvimento económico de alta qualidade da China faz progressos positivos com um enorme potencial, o que trará mais e novas oportunidades de cooperação para o mundo.

Em terceiro lugar, a consolidação do bem-estar do povo é eficiente e poderosa. Mediante o aumento exponencial global nos preços dos alimentos e energia e a alta pressão da inflação importada, a China fortaleceu as garantias básicas para a subsistência da população e os resultados do desenvolvimento beneficiamcada vez mais as pessoas. O nível geral de emprego permaneceu estável, com 12,06 milhões de novos empregos urbanos criados ao longo do ano, superando a meta esperada de 11 milhões. O nível geral dos preços é estável, com aumento moderado de 2%, a produção da carne bovina, ovina, das aves, do leite e produtos aquáticos aumentaram de forma geral, e a oferta dos vegetais e das frutas são suficientescom preços estáveis. A cobertura do sistema de segurança social continua a expandir-se de forma constante. Até ao final de 2022, o número de beneficiários do seguro de pensões de base nacional chegou a 1,05 bilhões de pessoas.

Em quarto lugar, o ritmo de abertura de alto nível é firme. Em um cenário de crescente pressão sobre a economia mundial e enfraquecimento do ímpeto do comércio global, a China promoveu uma abertura inabalável de alto nível. A lista negativa de acesso ao investimento estrangeiro foi ainda mais reduzida e o catálogo de indústrias que incentiva o investimento estrangeiro aumentou significativamente. A Feira de Bens de Consumo, a Feira de Cantão, a Feira Internacional para o Comércio de Serviços e a Import Expo foram realizadas com sucesso, demonstrando a vitalidade e o charme da economia chinesa sob o novo padrão de desenvolvimento. O Acordo de Parceria Económica Abrangente Regional foi formalmente implementado, e a rede global de zonas de livre comércio de alto padrão continuou a se expandir. O círculo de amigos de Cinturão e Rota continua de igual modo a se expandir. A China assinou mais de 200 documentos de cooperação na construção conjunta de Cinturão e Rota com 151 países e 32 organizações internacionais.

2023 é um ano crucial para a China iniciar uma nova jornada de construção integral de um país socialista moderno, rumo à meta de luta do “segundo centenário”. À medida que a prevenção e o controlo da pandemia entraram em um novo estágio na China, várias políticas são implementadas continuadamente, o potencial económico e a vitalidade social são liberados e a economia chinesa continua a melhorar, e o seu papel enquanto uma importante fonte de energia e um forte motor para a economia mundial torna-se mais proeminente. Em 5 de março, foi aberta a primeira sessão da 14.ª Assembleia Popular Nacional. O então primeiro-ministro Li Keqiang apontou no relatório de trabalho do governo que a principal meta esperada de desenvolvimento em 2023 seria o de crescimento do PIB em cerca de 5%. Segundo o último relatório do Fundo Monetário Internacional, a previsão de crescimento económico da China neste ano aumentou de 4,4% para 5,2%. A comunidade internacional geralmente acredita que o desenvolvimento de alta qualidade da China trará maiores oportunidades para todos os países alcançarem prosperidade e desenvolvimento comuns.

No ano passado, sob a orientação correta e cuidado cordial dos líderes da China e Cabo Verde, a confiança política mútua entre os dois lados foi continuadamente aprimorada, os intercâmbios culturais e interpessoais tornaram-se cada vez mais próximos e a cooperação pragmática em vários campos tem alcançado resultados positivos. No ano em curso, a economia da China continuará a se desenvolver com alta qualidade. Ao passo que a China continuará a aderir à abertura para o mundo exterior, erguer a bandeira da cooperação ganha-ganha, fazer maiores contribuições para a recuperação da economia mundial, continuar a trazer novas oportunidades para países de todo o mundo, incluindo Cabo Verde e injetar forte ímpeto na cooperação amigável entre a China e a África.