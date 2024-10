«O grande desafio para os líderes é a definição de estratégias a médio e a longo prazo», a visão da Academia na Leadership Summit Cabo Verde

​Arlindo Oliveira da Veiga é Pró-reitor da Universidade de Cabo Verde, e pertence ao painel de oradores da Leadership Summit Cabo Verde, a Cimeira de Liderança a ter lugar na Assembleia Nacional (Cidade da Praia), no próximo dia 23 de março, sob o tema “Nova Liderança Digital”.

O investigador e responsável para as áreas de Tecnologia, Inovação e Dados, vai participar no Debate “A Segurança dos dados e das comunicações”, no Slot “Assegurar – Liderança Cibersegura”, com foco sobre a importância estratégica da cibersegurança, protecção dos dados e desafios da tecnologia.

Fizemos três perguntas para que fique a conhecer um pouco melhor o perfil de Arlindo Oliveira da Veiga.

Qual a importância do desenvolvimento da liderança em Cabo Verde e quais considera serem os desafios fundamentais?

Ter líderes competentes e versados na sua área de actuação é de suma importância para Cabo Verde, como qualquer outro país. No caso particular de Cabo Verde, um país arquipelágico, singular na sua região e com grandes desafios sociais e económicos, o desenvolvimento de liderança é crucial para garantir a eficácia na gestão dos recursos, a comunicação eficiente e a gestão de interesses vários, além de ter objetivos bem definidos.

O grande desafio para os líderes em Cabo Verde é a definição de planos e estratégias a médio e a longo prazo. O país é vulnerável com flutuações de várias ordens, e em várias geografias, e ainda apresenta desafios na sua integração regional. A gestão dos recursos naturais e a industrialização é um dos grandes desafios que podemos apontar. Uma das formas de vencer os vários desafios é uma aposta na qualificação e certificação de competências. Não só no Ensino Profissional, mas também no Ensino Superior com apostas em formações orientadas para o mercado mundial – o que implica investimentos em graduações e pós-graduações por forma a preparar o país para competir com os melhores em qualquer parte do mundo.

O que podemos esperar da sua participação na Leadership Summit Cabo Verde?

Espero contribuir com a explanação da minha experiência académica, partilhar os desafios que enfrentamos na gestão da academia e deixar vincada a minha posição sobre o que esperar de um líder. Espero ainda ter oportunidade de fazer networking, identificar oportunidades de colaboração e absorver experiências das outras partilhas.

Que palavras quer deixar aos líderes cabo-verdianos?

Gostaria que houvesse um alinhamento nos grandes desafios que o país enfrenta. Uma liderança baseada em valores éticos, responsável e transparente cujo objetivo principal é o bem-estar da população. Gostaria ainda que os líderes tivessem a percepção da importância do incremento do número da população habilitada com o Ensino Superior num mundo cada vez mais globalizado.



Veja o programa completo aqui. Programa dos side events podem ser encontrados neste link.

