Miguel Monteiro (Presidente da Bolsa de Valores cabo-verdiana): «No mercado de capitais, Cabo Verde pode ser uma referência mundial»

​Miguel Monteiro é Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde, e pertence ao painel de oradores da Leadership Summit Cabo Verde, a Cimeira de Liderança a ter lugar na Assembleia Nacional (Cidade da Praia), no próximo dia 23 de março, sob o tema “Nova Liderança Digital”.

O Chairman e CEO, vai marcar presença no primeiro Debate “Digitalização das organizações e das empresas”, enquadrado no Slot “Desmaterializar – liderança digital num admirável mundo novo”. Na mesa redonda serão abordadas as novas oportunidades da era digital, como a ascensão do dinheiro virtual, as empresas tecnológicas e os novos negócios.

Fizemos três perguntas para que fique a conhecer um pouco melhor o perfil de Manuel Monteiro.

Qual a importância do desenvolvimento da liderança em Cabo Verde e quais considera serem os desafios fundamentais?

Aquando da sua independência, Cabo Verde era considerado um país inviável, devido à falta de condições existentes, a vários níveis. Atualmente, Cabo Verde é um exemplo, não só ao nível africano, em muitas matérias, como por exemplo a Democracia e a liberdade de imprensa. Todos esses ganhos foram conseguidos, porque nas várias gerações, os diversos líderes cabo-verdianos souberam atacar os problemas da melhor forma, com os poucos recursos disponíveis. Na realidade, como o Primeiro-Ministro Dr. Ulisses Correia e Silva costuma referir, o principal ativo de Cabo Verde, são os seus recursos humanos. Os líderes (políticos, religiosos, empresariais) são chamados a continuar esta caminhada, ainda com mais engajamento, esforço e dedicação, de forma a Cabo Verde ser um país desenvolvido, a breve trecho.

O que podemos esperar da sua participação na Leadership Summit Cabo Verde?

Com a minha participação espero mostrar que, também no mercado de capitais, através da Bolsa de Valores, Cabo Verde possa ser uma referência a nível mundial. O desafio da sustentabilidade tem de ser trabalhado por todos os países. A sustentabilidade é global e Cabo Verde está a dar o seu contributo ao nível do financiamento sustentável, não só para o país, mas pretendemos chegar à nossa região, através da plataforma Blu-X (www.blu-x.cv).

Que palavras quer deixar aos líderes cabo-verdianos?

Gostaria de incentivar os diversos líderes (políticos, religiosos, empresariais) a continuar o trabalho que têm executado. Num país com uma população residente de cerca de meio milhão, e uma diáspora com pouco mais de um milhão, somos poucos para os desafios que se avizinham. As diversas crises que Cabo Verde tem vencido recentemente (secas, covid-19, guerra na Ucrânia), mostram que quando estamos engajados e unidos, conseguimos avançar e desenvolver. Temos de continuar unidos!

