Inoweze Ferreira (Unitel T+): «As lideranças crioulas tiveram a sapiência na transição de Cabo Verde para uma nação soberana e democrática»

Inoweze Ferreira é Administrador e Diretor Geral da Unitel T+, e faz parte do painel de oradores da Leadership Summit Cabo Verde, a Cimeira de Liderança a ter lugar na Assembleia Nacional (Cidade da Praia), no próximo dia 23 de março, sob o tema “Nova Liderança Digital”.

O CEO da empresa de telecomunicações vai marcar presença no Debate “A segurança dos dados e das comunicações”, no Slot “Assegurar – Liderança Cibersegura”, com foco sobre a importância estratégica da cibersegurança, proteção dos dados e desafios da tecnologia.

Conheça um pouco melhor o perfil de Inoweze Ferreira a partir destas três perguntas.

Qual a importância do desenvolvimento da liderança em Cabo Verde e quais considera serem os desafios fundamentais?

As lideranças tiveram, historicamente, um papel crítico no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. As lideranças crioulas tiveram a sapiência na transição de Cabo Verde para uma nação soberana e posteriormente para a transição democrática. De um país considerado “inviável” para uma referência no Continente africano, e no mundo, é o maior cartão de visita que as várias lideranças crioulas se devem orgulhar. O grande desafio é manter essa tendência de boa performance, neste mundo cada vez mais global, que força as nações a promoverem autênticas revoluções internas para se manterem competitivas.

O que podemos esperar da sua participação na Leadership Summit Cabo Verde?

Uma visão ousada, atrevida, virada para o futuro e com, obviamente, tempero tecnológico.

Que palavras quer deixar aos líderes cabo-verdianos?

Recusem pensar dentro da caixa onde estão colocados. Ousem pensar para além das fronteiras que vos são impostas. Acreditem que basta uma ideia para transformar o vosso mundo. Acreditem no vosso potencial, que é enorme!