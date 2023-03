«O principal ativo de Cabo Verde são as pessoas», diz Herménio Fernandes

​Herménio Fernandes é Presidente da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde e compõe o painel de oradores da Leadership Summit Cabo Verde, a Cimeira de Liderança a ter lugar na Assembleia Nacional, no próximo dia 23 de março, sob o tema “Nova Liderança Digital”.

O responsável vai marcar presença no Debate “Oportunidades do mundo digital para os estados e municípios”, no primeiro Slot da manhã de trabalhos, “Desmaterializar – liderança digital num admirável mundo novo”. Neste encontro será discutido o papel da digitalização no âmbito das políticas públicas e de desenvolvimento, não só dos estados, como da qualidade de vida dos cidadãos.

Conheça um pouco melhor o perfil de Herménio Fernandes a partir destas três perguntas.

Qual a importância do desenvolvimento da liderança em Cabo Verde e quais considera serem os desafios fundamentais?

O principal ativo de Cabo Verde são os seus Recursos Humanos. São as pessoas. Cabo Verde é um pequeno estado insular em desenvolvimento com enormes desafios, sobretudo no combate às desigualdades e à pobreza extrema. Igualmente, tem um outro grande desafio que é o de alcançar o desenvolvimento sustentável no horizonte 2030.

Estamos perante um país desprovido de recursos naturais e minerais, cujo caminho para a construção do progresso, e do desenvolvimento sustentável e inclusivo, passa, essencialmente, pela Boa Governação. A liderança tanto no setor público como no privado é determinante para as reformas de ambos os setores, bem assim para a melhoria da competitividade do país e para a promoção do bem-estar geral das nossas populações. É fundamental que as nossas lideranças sejam muito bem preparadas e comprometidas com os desígnios, bem como para o planeamento estratégico, implementação, seguimento e avaliação das medidas.

O sucesso de Cabo Verde no horizonte 2020/30 dependerá em grande medida da visão, atitude disruptiva, perspicácia, arrojo, determinação e sobretudo da coragem das suas lideranças em romper com tudo que correu menos bem no passado. Somos um país que tem tudo para dar certo. Temos uma boa democracia, baixos riscos políticos e um bom posicionamento geoestratégico, no Atlântico médio, que faz de Cabo Verde um ponto muito importante de ligação entre África, Europa e Américas.

O que podemos esperar da sua participação na Leadership Summit Cabo Verde?

Irei partilhar com os participantes a minha experiência autárquica enquanto um gestor, ou presidente, de um jovem município em construção. Falarei sobre os desafios e as conquistas alcançadas nos últimos sete anos e da importância da inovação para o desenvolvimento económico local. Falarei também sobre o papel dos municípios na melhoria do ambiente de negócios, competitividade do território e bem-estar geral das pessoas, para além da minha participação na vida política.

Que palavras quer deixar aos líderes cabo-verdianos?

Não percamos mais tempo fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Que tenham coragem para romper com o status quo, com o politicamente correto. Avancemos sem medo para as reformas que elevem o nosso país para novos patamares e novas conquistas. Gostaria que os líderes cabo-verdianos fossem mais audazes e corajosos na tomada de medidas que impactam a mudança estrutural e a forma como trabalhamos, ou servimos quem interessa, pelo nosso serviço. Precisamos ser mais produtivos, mais eficientes, mais céleres tanto no setor publico como no privado. Ainda disponibilizar, com a qualidade total, todos os serviços que vendemos ou prestamos aos nossos clientes, cidadãos e empresas. Igualmente reforçar a nossa cultura de transparência e prestação de contas. Ter em mente sempre que a sua atitude, o seu trabalho e a sua missão são cruciais para o sucesso do país.